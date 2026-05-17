Защитник «Монреаля» Хатсон: мы ждём от себя большего в седьмом матче с «Баффало»

Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон объяснил причину поражения команды от «Баффало Сэйбрз» (3:8, 3-3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026.

«По какой-то причине мы сбавили обороты. Повлияло то, как мы играли без шайбы – предоставили сопернику слишком много пространства. Но такой большой разницы в наших действиях быть не должно, мы стараемся играть одинаково всё время.

Нам повезло, что у нас была возможность провести [седьмую игру с «Тампой»]. Мы ждём от себя большего в седьмом матче с «Баффало». То, как мы играли тогда, вероятно, не позволит нам пройти дальше сейчас, но мы хотим показать, на что способны», – приводит слова Хатсона сайт НХЛ.