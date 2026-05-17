Защитник «Монреаля» Хатсон: мы ждём от себя большего в седьмом матче с «Баффало»
Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон объяснил причину поражения команды от «Баффало Сэйбрз» (3:8, 3-3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Окончен
3 : 8
Баффало Сэйбрз
0:1 Далин (Самуэльссон, Бенсон) – 00:32 1:1 Джекай (Эванс) – 01:40 2:1 Демидов (Хатсон, Кофилд) – 08:12 (pp) 3:1 Эванс (Мэтисон) – 10:14 (sh) 3:2 Цукер (Норрис, Куинн) – 13:56 (pp) 3:3 Бенсон (Томпсон, Байрэм) – 21:00 3:4 Куинн (Далин, Томпсон) – 30:54 (pp) 3:5 Хелениус (Цукер, Далин) – 32:59 3:6 Куинн (Томпсон, Далин) – 49:58 (pp) 3:7 Томпсон – 54:12 3:8 Метса (Маклауд, Далин) – 57:49 (pp)
«По какой-то причине мы сбавили обороты. Повлияло то, как мы играли без шайбы – предоставили сопернику слишком много пространства. Но такой большой разницы в наших действиях быть не должно, мы стараемся играть одинаково всё время.
Нам повезло, что у нас была возможность провести [седьмую игру с «Тампой»]. Мы ждём от себя большего в седьмом матче с «Баффало». То, как мы играли тогда, вероятно, не позволит нам пройти дальше сейчас, но мы хотим показать, на что способны», – приводит слова Хатсона сайт НХЛ.
