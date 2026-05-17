Давыдов назвал глупостью сокращение предсезонной подготовки в российском хоккее

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов раскритиковал практику сокращения предсезонной подготовки в российском хоккее.

«На мой взгляд, это просто глупость. Только через игры класс никогда не придёт – нужно его нарабатывать на тренировках, особенно молодым хоккеистам.

И речь не только о земле и зале, но и об игровых нагрузках. В наше время Аркадий Иванович Чернышёв во время летней подготовки давал нам и баскетбол, и волейбол, и другие виды спорта, нарабатывая игровые навыки и кругозор. Это действительно было очень полезно, поэтому все мастера нашего поколения были очень интересными игровичками.

А сегодня молодым или чуть ли не запрещают тренироваться, или дают исключительно специализированную нагрузку. А потом мы смотрим плей-офф КХЛ – и удивляемся примитивности нашего хоккея. Сравните его с чемпионатом мира – небо и земля!» – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.