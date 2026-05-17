Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Давыдов назвал глупостью сокращение предсезонной подготовки в российском хоккее

Давыдов назвал глупостью сокращение предсезонной подготовки в российском хоккее
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов раскритиковал практику сокращения предсезонной подготовки в российском хоккее.

«На мой взгляд, это просто глупость. Только через игры класс никогда не придёт – нужно его нарабатывать на тренировках, особенно молодым хоккеистам.

И речь не только о земле и зале, но и об игровых нагрузках. В наше время Аркадий Иванович Чернышёв во время летней подготовки давал нам и баскетбол, и волейбол, и другие виды спорта, нарабатывая игровые навыки и кругозор. Это действительно было очень полезно, поэтому все мастера нашего поколения были очень интересными игровичками.

А сегодня молодым или чуть ли не запрещают тренироваться, или дают исключительно специализированную нагрузку. А потом мы смотрим плей-офф КХЛ – и удивляемся примитивности нашего хоккея. Сравните его с чемпионатом мира – небо и земля!» – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

Материалы по теме
НХЛ наказала «Вегас» за неуважение к СМИ. А будет ли что-то «Локомотиву» от КХЛ? НХЛ наказала «Вегас» за неуважение к СМИ. А будет ли что-то «Локомотиву» от КХЛ?
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею? Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android