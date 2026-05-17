Форвард «Ванкувера» Эвандер Кейн назвал Виннипег худшим городом с клубом НХЛ

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Эвандер Кейн рассказал, какой город с клубом Национальной хоккейной лиги считает худшим.

«Я могу это сказать. Это место, где я раньше играл, – Виннипег. И дело не в том, что там плохие люди или плохой хоккейный город. Это отличный хоккейный город. Просто там особо нечем заняться. Ты находишься практически в центре Канады, а рядом нет других крупных городов. И это непросто. Как хоккеист НХЛ и как хоккеист «Джетс», ты являешься частью единственного развлечения в городе, а город очень маленький. Сложно проводить дни вне арены», – приводит слова Кейна Sportskeeda.

34-летний канадец в ходе карьеры в лиге провёл в «Виннипег Джетс» четыре сезона и сыграл 222 матча за клуб.

