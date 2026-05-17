Владимир Потанин: уровень хоккея в КХЛ не уступает уровню чемпионата мира

Президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин заявил, что уровень хоккея в Континентальной хоккейной лиге не уступает матчам чемпионата мира.

— Какой ваш любимый хоккейный сюжет?

— Конечно же, Александр Овечкин. Хотя мы все смотрим КХЛ, и там шикарная интрига, и хоккей в финале плей-офф смотрится. Но рекорд Овечкина ничто не перебьёт.

А главное событие года мы узнаем через два-четыре матча, когда поймём – всё-таки «Локомотив» или «Ак Барс» возьмут Кубок Гагарина. Показательно, что я не называю главным, например, финал Олимпийских игр. Хотя матч США – Канада был зрелищным и по накалу очень интересным. Но нас там нет, и интерес к этому событию падает.

— «Локомотив» выходит в финал, преодолевая невероятные трудности в серии с «Авангардом». Сейчас в финале мы видим крутую развязку. Сюжет очень интересный!

— Соглашусь с вами, интрига закручена лихо и в чемпионате, и в Кубке Гагарина. Причём уже не первый год. С тех пор, как в КХЛ ввели потолок зарплат и вообще предприняли разные меры для того, чтобы спортивный принцип торжествовал, то выросли зрелищность, конкуренция.

Я посмотрел первые игры чемпионата мира, который сейчас стартовал в Швейцарии. Там выступают какие-никакие лучшие игроки. Может, без самых крутых энхаэловцев. Но это сборные стран, в которых хорошая хоккейная школа. И я вам должен сказать, уровень хоккея в КХЛ не уступает уровню чемпионата мира. Из-за этого КХЛ все и смотрят. Эстетическое восприятие игры на высоком уровне, — приводит слова Потанина «Матч ТВ».

В Швейцарии с 15 по 31 мая проходит чемпионат мира по хоккею. Сборная России отстранена от соревнований под эгидой ИИХФ. В эти же дни в Ярославле и Казани проходит финал Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (на данный момент счёт в серии 2-1 в пользу железнодорожников).