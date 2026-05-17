Сборная США одержала крупную победу над Великобританией на ЧМ-2026

Сегодня, 17 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Великобритании и США. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали американские хоккеисты со счётом 5:1.

На 14-й минуте нападающий сборной США Пол Коттер забил первый гол. На 29-й минуте защитник команды Великобритании Натанаэль Халберт сравнял счёт. На 38-й минуте форвард Исаак Ховард вывел американцев вперёд. На 43-й минуте нападающий Мэтью Оливье забросил третью шайбу США. На 44-й минуте защитник Деклэн Карлайл укрепил преимущество американской команды. На 57-й минуте форвард Исаак Ховард забил пятый гол США, установив окончательный счёт — 5:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая. Великобритания и США выступают в группе А с командами Австрии, Германии, Венгрии, Финляндии, Швейцарии и Латвии.