Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Великобритания — США, результат матча 17 мая 2026 года, счет 1:5, ЧМ по хоккею 2026

Сборная США одержала крупную победу над Великобританией на ЧМ-2026
Комментарии

Сегодня, 17 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Великобритании и США. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали американские хоккеисты со счётом 5:1.

ЧМ-2026 . Группа A
17 мая 2026, воскресенье. 13:20 МСК
Великобритания
Окончен
1 : 5
США
0:1 Коттер (Оливье, Сассон) – 13:55     1:1 Халберт (Уоллер, Перлини) – 28:39 (pp)     1:2 Ховард – 37:01     1:3 Оливье (Лафферти, Коттер) – 42:49     1:4 Карлайл (Коттер, Оливье) – 43:04     1:5 Ховард (Мур, Новак) – 56:11 (pp)    

На 14-й минуте нападающий сборной США Пол Коттер забил первый гол. На 29-й минуте защитник команды Великобритании Натанаэль Халберт сравнял счёт. На 38-й минуте форвард Исаак Ховард вывел американцев вперёд. На 43-й минуте нападающий Мэтью Оливье забросил третью шайбу США. На 44-й минуте защитник Деклэн Карлайл укрепил преимущество американской команды. На 57-й минуте форвард Исаак Ховард забил пятый гол США, установив окончательный счёт — 5:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая. Великобритания и США выступают в группе А с командами Австрии, Германии, Венгрии, Финляндии, Швейцарии и Латвии.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Материалы по теме
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android