Словакия уверенно обыграла сборную Италии на чемпионате мира — 2026

Сегодня, 17 мая, во Фрибурге (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словацкие хоккеисты со счётом 4:1.

На 14-й минуте нападающий сборной Словакии Марек Гривик забил первый гол. На 40-й минуте защитник Йозеф Кмец удвоил преимущество словаков. На 41-й минуте форвард Кристиан Поспишил забросил третью шайбу в ворота Италии. На 46-й минуте защитник Габриэль Нитц сократил отставание итальянцев. На 55-й минуте нападающий Оливер Окульяр вернул Словакии былое преимущество и установил окончательный счёт — 4:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая. Италия и Словакия выступают в группе B с командами Норвегии, Швеции, Дании, Канады, Словении и Чехии.