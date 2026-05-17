Италия — Словакия, результат матча 17 мая 2026 года, счет 1:4, ЧМ по хоккею 2026

Словакия уверенно обыграла сборную Италии на чемпионате мира — 2026
Сегодня, 17 мая, во Фрибурге (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словацкие хоккеисты со счётом 4:1.

ЧМ-2026 . Группа B
17 мая 2026, воскресенье. 13:20 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Словакия
0:1 Гривик (Росандич, Мешар) – 13:31     0:2 Кмец (Чедерле, Фашко-Рудаш) – 39:32     0:3 Поспишил (Поспишил, Фашко-Рудаш) – 40:30     1:3 Nitz (Buono, Фриго) – 45:03     1:4 Окульяр (Поспишил, Хромьяк) – 54:13 (pp)    

На 14-й минуте нападающий сборной Словакии Марек Гривик забил первый гол. На 40-й минуте защитник Йозеф Кмец удвоил преимущество словаков. На 41-й минуте форвард Кристиан Поспишил забросил третью шайбу в ворота Италии. На 46-й минуте защитник Габриэль Нитц сократил отставание итальянцев. На 55-й минуте нападающий Оливер Окульяр вернул Словакии былое преимущество и установил окончательный счёт — 4:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая. Италия и Словакия выступают в группе B с командами Норвегии, Швеции, Дании, Канады, Словении и Чехии.

