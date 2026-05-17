Сборная России U20 выиграла Кубок Будущего, всухую победив Беларусь U20
Сегодня, 17 мая, в Новосибирске завершился матч Кубка Будущего между сборными России U20 и Беларуси U20. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали российские хоккеисты со счётом 5:0. Таким образом, молодёжная сборная России стала победителем турнира.
17 мая 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Россия U20
Окончен
5 : 0
Беларусь U20
1:0 Харионов (Моисеев, Кулагин) – 17:36 (5x5) 2:0 Гущин (Сысоев, Кулагин) – 30:25 (5x5) 3:0 Суздорф (Жаровский, Штырхунов) – 37:40 (5x4) 4:0 Ильин (Харионов) – 39:03 (4x5) 5:0 Жаровский (Меликов, Гущин) – 47:39 (5x4)
На 18-й минуте нападающий России U20 Никита Харионов забил первый гол. На 31-й минуте форвард Матвей Гущин удвоил преимущество российской команды. На 38-й минуте нападающий Герман Суздорф забросил третью шайбу в ворота Беларуси U20. На 40-й минуте форвард Максим Ильин упрочил преимущество россиян. На 47-й минуте нападающий Александр Жаровский забил пятый гол России U20, установив окончательный счёт — 5:0.
- 17 мая 2026
