Сегодня, 17 мая, состоялись два матча Кубка Будущего. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка Будущего на 17 мая 2026 года:

Россия U18 – Сборная СХЛ — 4:5;

Россия U20 – Беларусь U20 — 5:0.

Турнир проходил с 14 по 17 мая в Новосибирске. Всего в Кубке Будущего принимали участие четыре команды. Сборная Россия U20 стала обладателем Кубка Будущего, Беларусь U20 заняла второе место. В пятницу, 15 мая, состоялся турнир 3х3 в рамках Кубка Будущего, где победу одержала сборная России U20, обыграв Россию U18 по буллитам со счётом 4:3. Третье место заняла сборная СХЛ.