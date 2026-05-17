«Его таскали на жопе, он молчит». Форвард «Ак Барса» — о конфликте на льду с Береглазовым

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о конфликте на льду с защитником «Локомотива» Алексеем Береглазовым во время четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина. После второго периода счёт 1:1.

«Скорее был монолог в одну сторону… Его на жопе таскали в прошлой серии, поэтому он молчит», — цитирует Сафонова пресс-служба казанского клуба.

В полуфинальной серии с «Авангардом» во время массовой стычки в середине второго периода второго матча защитник омской команды Джозеф Чеккони схватил за джерси Береглазова и протащил его по льду. Защитник «Локомотива» никак не сопротивлялся и не отвечал Чеккони.