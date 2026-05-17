Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс – Локомотив, результат четвертого матча 17 мая 2026 года, счет 2:1, плей-офф КХЛ 2025-2026 (финал, Кубок Гагарина)

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
Комментарии

Сегодня, 17 мая, в Казани завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

Первый период прошёл без голов. На 27-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Полунин забил первый гол броском с середины зоны. На 35-й минуте форвард «Ак Барса» Артём Галимов сравнял счёт с передачи Александра Барабанова. В середине третьего периода Александр Хмелевски реализовал большинство и впервые в матче вывел казанцев вперёд. Передачей отметился Митчелл Миллер, установивший новый рекорд для защитников по очкам в одном розыгрыше Кубка Гагарина.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 19, 21, 23* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Миллер из «Ак Барса» установил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина
Материалы по теме
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android