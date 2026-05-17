«Ак Барс» обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина

Сегодня, 17 мая, в Казани завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Первый период прошёл без голов. На 27-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Полунин забил первый гол броском с середины зоны. На 35-й минуте форвард «Ак Барса» Артём Галимов сравнял счёт с передачи Александра Барабанова. В середине третьего периода Александр Хмелевски реализовал большинство и впервые в матче вывел казанцев вперёд. Передачей отметился Митчелл Миллер, установивший новый рекорд для защитников по очкам в одном розыгрыше Кубка Гагарина.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 19, 21, 23* мая.

* если потребуется