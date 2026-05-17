Миллер из «Ак Барса» установил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина

Хоккеист казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер установил новый рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина. Игрок отметился результативной передачей в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с ярославским «Локомотивом». На момент написания новости счёт 2:1 в пользу казанцев.

Таким образом, на счету Миллера стало 22 очка в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, он побил предыдущий рекорд в 21 очко за один плей-офф, принадлежавший Крису Ли («Металлург») в сезоне-2016/2017. Также американский защитник обогнал в бомбардирской гонке Кубка Гагарина — 2026 нападающего «Авангарда» Константина Окулова (21).