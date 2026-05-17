Миллер из «Ак Барса» установил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина

Хоккеист казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер установил новый рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина. Игрок отметился результативной передачей в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с ярославским «Локомотивом». На момент написания новости счёт 2:1 в пользу казанцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

Таким образом, на счету Миллера стало 22 очка в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, он побил предыдущий рекорд в 21 очко за один плей-офф, принадлежавший Крису Ли («Металлург») в сезоне-2016/2017. Также американский защитник обогнал в бомбардирской гонке Кубка Гагарина — 2026 нападающего «Авангарда» Константина Окулова (21).

