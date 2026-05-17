Миллер из «Ак Барса» установил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина
Поделиться
Хоккеист казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер установил новый рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина. Игрок отметился результативной передачей в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с ярославским «Локомотивом». На момент написания новости счёт 2:1 в пользу казанцев.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5) 1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5) 2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)
Таким образом, на счету Миллера стало 22 очка в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, он побил предыдущий рекорд в 21 очко за один плей-офф, принадлежавший Крису Ли («Металлург») в сезоне-2016/2017. Также американский защитник обогнал в бомбардирской гонке Кубка Гагарина — 2026 нападающего «Авангарда» Константина Окулова (21).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2026
-
17:05
-
16:55
-
16:42
-
16:20
-
15:58
-
15:44
-
15:34
-
15:16
-
15:08
-
14:48
-
14:30
-
14:12
-
13:56
-
13:32
-
13:06
-
12:44
-
12:18
-
11:54
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:52
-
10:26
-
10:05
-
10:04
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:26
-
08:12
-
07:05