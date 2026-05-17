«Игра уровня финала». Хартли — о поражении от «Ак Барса» в четвёртом матче серии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:2, 2-2).

– Тяжёлая игра, немного бросков с обеих сторон. Перед третьим периодом мне казалось, что мы в хорошей форме, но гол в большинстве всё решил. Не так много создали, бросили всего четыре раза за последние 40 минут. Думаем о следующем матче.

– Как вам раннее начало матча?

– Условия одинаковые для всех, это нельзя использовать как оправдание. Никаких проблем.

– Как состояние Иванова?

– Будем знать больше завтра. Он не смог завершить игру, после обследования будет информация.

– Насколько его отсутствие сказалось?

– Очевидно, любой игрок важен. К сожалению, травмы — часть игры. Они дают шанс зайти другим и показать себя. Он воин. Если будет шанс, что он сыграет, будет в составе.

– Как остановить Митча Миллера?

– Не думаю, что его можно остановить, но можно постараться чуть-чуть сдержать. Он игрок мирового уровня. С запасом лучший атакующий защитник в КХЛ.

– Важно ли, что впервые в серии одна из команд смогла сравнять?

– Сегодня была другая встреча по сравнению с предыдущими тремя. Сегодня действительно был уровень финала Кубка Гагарина – тяжёлая, вязкая игра с большим количеством эмоции. Когда сравниваешь на своей площадке, это придаёт импульс болельщикам.

– 24 блокированных броска у вашей команды. Сознательно просите игроков отходить назад?

– Мои команды всегда идут вперёд, никогда не отступают. Но мы очень много времени провели в своей зоне. У нас было всего четыре броска в створ за последние 40 минут, но мы были в игре. Нужно отдать должное игрокам, что они жертвуют собой. Они стараются выкладываться по полной. Если играешь с огнём, то обожжёшься, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.