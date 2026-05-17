Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» в четвёртом матче финальной серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1, 2-2).

«Долго не могли реализовать свои моменты, но продолжали наращивать активные действия, забрали матч на характере. Как я уже говорил, наша задача — готовить команду к любым обстоятельствам, в том числе и ранним играм.

Перед серией мы понимали, что все игры будут такие. Соперник играет плотно, мы играем плотно, так что вся серия будет такой: много единоборств, тягучая игра, надо пользоваться своими моментами. Прошлый матч показал, что ключевое — как мы выжимаем голы из своих моментов», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.