Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» в четвёртом матче финальной серии с «Локомотивом»

Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» в четвёртом матче финальной серии с «Локомотивом»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1, 2-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

«Долго не могли реализовать свои моменты, но продолжали наращивать активные действия, забрали матч на характере. Как я уже говорил, наша задача — готовить команду к любым обстоятельствам, в том числе и ранним играм.

Перед серией мы понимали, что все игры будут такие. Соперник играет плотно, мы играем плотно, так что вся серия будет такой: много единоборств, тягучая игра, надо пользоваться своими моментами. Прошлый матч показал, что ключевое — как мы выжимаем голы из своих моментов», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
