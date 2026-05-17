Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анвар Гатиятулин высказался об игре Александра Радулова в финальной серии Кубка Гагарина

Анвар Гатиятулин высказался об игре Александра Радулова в финальной серии Кубка Гагарина
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре нападающего «Локомотива» Александра Радулова в финальной серии Кубка Гагарина. 39-летний форвард в решающей серии сезона в четырёх матчах забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

«Радулов? Фокусируемся больше на своей игре, разбираем соперника. Индивидуальности важны, но играет команда, каждый из игроков вносит свой вклад», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Радулов с 2022 по 2024 год выступал за «Ак Барс» и доходил с казанским клубом до финала Кубка Гагарина. Пятый матч финальной серии состоится 19 мая в Ярославле.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android