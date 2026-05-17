Анвар Гатиятулин высказался об игре Александра Радулова в финальной серии Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре нападающего «Локомотива» Александра Радулова в финальной серии Кубка Гагарина. 39-летний форвард в решающей серии сезона в четырёх матчах забросил шайбу и отдал результативную передачу.

«Радулов? Фокусируемся больше на своей игре, разбираем соперника. Индивидуальности важны, но играет команда, каждый из игроков вносит свой вклад», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Радулов с 2022 по 2024 год выступал за «Ак Барс» и доходил с казанским клубом до финала Кубка Гагарина. Пятый матч финальной серии состоится 19 мая в Ярославле.