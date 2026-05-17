Анвар Гатиятулин высказался об игре Александра Радулова в финальной серии Кубка Гагарина
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре нападающего «Локомотива» Александра Радулова в финальной серии Кубка Гагарина. 39-летний форвард в решающей серии сезона в четырёх матчах забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5) 1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5) 2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)
«Радулов? Фокусируемся больше на своей игре, разбираем соперника. Индивидуальности важны, но играет команда, каждый из игроков вносит свой вклад», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Ранее Радулов с 2022 по 2024 год выступал за «Ак Барс» и доходил с казанским клубом до финала Кубка Гагарина. Пятый матч финальной серии состоится 19 мая в Ярославле.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2026
-
18:47
-
18:41
-
18:28
-
18:20
-
18:15
-
18:11
-
18:06
-
17:44
-
17:36
-
17:05
-
16:55
-
16:42
-
16:20
-
15:58
-
15:44
-
15:34
-
15:16
-
15:08
-
14:48
-
14:30
-
14:12
-
13:56
-
13:32
-
13:06
-
12:44
-
12:18
-
11:54
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:52
-
10:26
-
10:05
-
10:04
-
09:46