Гатиятулин — о Миллере: атакующие действия защитников наигрывали весь сезон

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру защитника Митчелла Миллера, который установил новый рекорд КХЛ по очкам для игроков обороны за один розыгрыш Кубка Гагарина.

«Митчелл Миллер? Отмечу, что атакующие действия защитников мы наигрывали на протяжении всего сезона, по плей-офф видим, что это работает, но это только один из компонентов игры. Рассчитываем, что и в следующей игре наш дополнительный козырь будет работать.

Сегодня вышла эта же команда, тот же состав. Понятно, что соперник пошёл с первых смен в давление, важно было забрать контроль, мы понимали это, ребятам в перерыве напомнили, перестроились. Создавали достаточно моментов в зоне атаки», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.