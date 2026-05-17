Лямкин: со льдом в Казани и в Ярославле были небольшие проблемы, не совсем хороший

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин пожаловался на качество льда на аренах в Казани и Ярославле после четвёртого матча серии финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1, 2-2).

«Очень тяжёлая игра. При 1-3 было бы сложно ехать туда и возвращаться в серию. Сегодня отдали все силы и выиграли. Ярославцы отдали нам преимущество. Они повели в счёте, но потом удачные два рикошета — забили голы, но везёт сильнейшим. Пытаемся играть агрессивно, однако у нас серьёзный соперник, поэтому что-то не получается, но мы стараемся.

Не обращаем внимания на жару, на арене не +30°C. Всё для людей сделано: хорошая погода, с отличным настроением прийти на игру, для этого и растянули сезон. Со льдом правда небольшие проблемы были, здесь и по Ярославлю могу сказать, что там не совсем хороший лёд. Мало помню, где он сейчас хорош, везде такие проблемы», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.