Егор Сурин: Илья Сафонов? Кто это такой вообще? Не слышал про него

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался об игре против форварда «Ак Барса» Ильи Сафонова в финальной серии Кубка Гагарина.

– Можно ли сказать, что Илья Сафонов сметает вас и физикой, и трэш-током?

– Это кто? Не знаю такого.

– Он постоянно влияет на Исаева?

– Кто?!

– Илья Сафонов.

– Кто это такой вообще?

– Игрок «Ак Барса».

– Блин, вообще круто.

– Он сегодня один гол сделал.

– А, да?

– Есть ещё вратарь Матвей Сафонов из «ПСЖ».

– Да, наверное, вы про него. Надеюсь, ещё узнаю как-нибудь. Пока ничего не слышал, — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Сафонов высказался о конфликте на льду с защитником «Локомотива» Алексеем Береглазовым.