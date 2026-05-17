Егор Сурин: Илья Сафонов? Кто это такой вообще? Не слышал про него
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался об игре против форварда «Ак Барса» Ильи Сафонова в финальной серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

– Можно ли сказать, что Илья Сафонов сметает вас и физикой, и трэш-током?
– Это кто? Не знаю такого.

– Он постоянно влияет на Исаева?
– Кто?!

– Илья Сафонов.
– Кто это такой вообще?

– Игрок «Ак Барса».
– Блин, вообще круто.

– Он сегодня один гол сделал.
– А, да?

– Есть ещё вратарь Матвей Сафонов из «ПСЖ».
– Да, наверное, вы про него. Надеюсь, ещё узнаю как-нибудь. Пока ничего не слышал, — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Сафонов высказался о конфликте на льду с защитником «Локомотива» Алексеем Береглазовым.

