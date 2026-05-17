Егор Сурин: Илья Сафонов? Кто это такой вообще? Не слышал про него

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался об игре против форварда «Ак Барса» Ильи Сафонова в финальной серии Кубка Гагарина.
– Можно ли сказать, что Илья Сафонов сметает вас и физикой, и трэш-током?
– Это кто? Не знаю такого.
– Он постоянно влияет на Исаева?
– Кто?!
– Илья Сафонов.
– Кто это такой вообще?
– Игрок «Ак Барса».
– Блин, вообще круто.
– Он сегодня один гол сделал.
– А, да?
– Есть ещё вратарь Матвей Сафонов из «ПСЖ».
– Да, наверное, вы про него. Надеюсь, ещё узнаю как-нибудь. Пока ничего не слышал, — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Ранее Сафонов высказался о конфликте на льду с защитником «Локомотива» Алексеем Береглазовым.