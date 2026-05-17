Лямкин: странно играть рано, в финале не должно быть таких ситуаций, график нарушается

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о раннем начале четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1, 2-2). Встреча прошла в Казани и началась в 14:30 мск.

«Достаточно странно играть рано в финале Кубка Гагарина, здесь каждый час важен для восстановления. Дневной сон, своя рутина, мы этого придерживаемся. Но в финале не должно быть таких ситуаций, чтобы мы играли в два часа, весь график нарушается. Лично мне тяжело подготовиться к игре», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Пятый матч финальной серии состоится 19 мая в Ярославле. Начало встречи — в 19:00 мск.