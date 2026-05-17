Лямкин: надеюсь, полетим в Ярославль, первый раз на поезде прикольно, второй уже не так

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о поездке в Ярославль на поезде на первый матч финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». После четырёх матчей серии счёт 2-2, пятый матч состоится в Ярославле 19 мая.

«В Ярославль, надеюсь, полетим. Первый раз было прикольно ехать на поезде, а второй уже не так весело (смеётся). Но ничего, мы ещё со Степаном Фальковским ездили, четыре метра в одном купе», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 19, 21, 23* мая. Текущий счёт в серии 2-2.

* если потребуется