Защитник «Ак Барса» Лямкин — о «Локомотиве»: нападающие хорошо обучены, достаточно быстрые

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался об игре нападающих «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина. После четырёх матчей серии счёт 2-2, пятый матч состоится в Ярославле 19 мая.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

«У «Локомотива» достаточно быстрые и крупные нападающие, хорошо обучены, выбегают. Тяжело нам довести шайбу до их ворот, защитники хорошие. Вспомните, когда Боб Хартли был в «Авангарде», Дамир Шарипзянов после этого до сих пор ловит по 100 бросков за сезон (смеётся).

Поэтому там приходится проходить не мимо одного, а мимо троих. Поэтому тяжело шайбу довести, но мы стараемся», — передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

