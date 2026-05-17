Защитник «Ак Барса» Лямкин — о «Локомотиве»: нападающие хорошо обучены, достаточно быстрые

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался об игре нападающих «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина. После четырёх матчей серии счёт 2-2, пятый матч состоится в Ярославле 19 мая.

«У «Локомотива» достаточно быстрые и крупные нападающие, хорошо обучены, выбегают. Тяжело нам довести шайбу до их ворот, защитники хорошие. Вспомните, когда Боб Хартли был в «Авангарде», Дамир Шарипзянов после этого до сих пор ловит по 100 бросков за сезон (смеётся).

Поэтому там приходится проходить не мимо одного, а мимо троих. Поэтому тяжело шайбу довести, но мы стараемся», — передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.