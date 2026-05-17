Форвард «Локомотива» Сурин высказался о поражении в четвёртом матче финала Кубка Гагарина

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о поражении от «Ак Барса» (1:2, 2-2) в четвёртом матче финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

– Не хватило активности, бросков, выигранных единоборств. Желание есть, надо делать выводы. Где-то надо сыграть похладнокровнее — и всё нормально будет.

– Можно ли сказать, что вас переиграли вашим же оружием?
– Нет. У кого лучше сработает креатив или фарт… Серия только начинается, всё заново. Нужно выходить и выигрывать.

– Как будто креатива сегодня было меньше всего.
– Возможно, в финале и вообще в плей-офф он не особо нужен. Где-то нужно разбираться чуть лучше. Серия будет выиграна за счёт деталей.

– «Авангард» охранял Серебрякова. Не хотите так сделать с Исаевым?
– Это нужно, если это вратарю надо. Видимо, на Серебрякова это действует. Не скажу, что Данька Исаев делает ошибки, он держит нашу команду в игре. Надо поддерживать его, чтобы было меньше работы.

– Вам не хватает в этой серии большинства?
– Это на усмотрение тренера. Если так лучше для команды, я только за. Постоянно поддерживаю парней. 19 лет, надо наблюдать за опытными ребятами, — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

