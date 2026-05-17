«Какая ещё нужна мотивация, когда играешь в финале?» Сурин — о том, откуда доставать силы

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о мотивации в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом». «Локомотив» уступил в четвёртом матче (1:2). Счёт в серии — 2-2.

– Паник вас удивляет?

– Все должны быть похожи на него в плане скорости и агрессии. Он один из лидеров, который ведёт за собой команду. Это хорошо.

– Два броска во втором периоде. Гол Полунина вас так расслабил?

– Расслабления точно не было. Согласен, не лучший период, могли сыграть агрессивнее. В следующих играх такого не повторится.

– Как вам раннее начало матча? Качество льда?

– Не обращал внимание на качество льда. Не сказал бы, что есть определённая разница. Это не влияет на наш хоккей, но ожидание вечерних матчей больше нравится.

– Где искать силы? Есть ли они?

– Какая ещё нужна мотивация, когда играешь в финале? Вы же общаетесь сейчас с игроками не из «Лады» — не в обиду им — а с нами. Мотивация вокруг нас, силы тоже надо искать вокруг нас, – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.