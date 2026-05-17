«Какая ещё нужна мотивация, когда играешь в финале?» Сурин — о том, откуда доставать силы
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о мотивации в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом». «Локомотив» уступил в четвёртом матче (1:2). Счёт в серии — 2-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

– Паник вас удивляет?
– Все должны быть похожи на него в плане скорости и агрессии. Он один из лидеров, который ведёт за собой команду. Это хорошо.

– Два броска во втором периоде. Гол Полунина вас так расслабил?
– Расслабления точно не было. Согласен, не лучший период, могли сыграть агрессивнее. В следующих играх такого не повторится.

– Как вам раннее начало матча? Качество льда?
– Не обращал внимание на качество льда. Не сказал бы, что есть определённая разница. Это не влияет на наш хоккей, но ожидание вечерних матчей больше нравится.

– Где искать силы? Есть ли они?
– Какая ещё нужна мотивация, когда играешь в финале? Вы же общаетесь сейчас с игроками не из «Лады» — не в обиду им — а с нами. Мотивация вокруг нас, силы тоже надо искать вокруг нас, – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

