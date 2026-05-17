Кателевский высказался о второй победе «Ак Барса» в финальной серии с «Локомотивом»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский оценил победу в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1, 2-2).

«Первые эмоции —победа! Главное, что мы реализовали свои моменты. В Казани нас всегда очень громко поддерживают, огромная благодарность всем болельщикам.

Это финал, тут вышли две лучшие команды. Никто не говорил, что будет легко. С партнёрами у нас всё хорошо, чувствуем друг друга, работаем вместе, поддерживаем. Самое главное, работаем всей командой, друг за друга бьёмся. Не переживаю о неиспользованных моментах, когда выиграли. Личное тут уходит на второй план.

Удачу нужно вернуть работой. Везёт тому, кто хорошо работает. Серия переезжает в Ярославль, готовимся дальше, тренеры подскажут, как играть», – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.