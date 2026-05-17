Швеция забросила шесть шайб Дании и одержала первую победу на чемпионате мира — 2026
Поделиться
Сегодня, 17 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 6:2.
ЧМ-2026 . Группа B
17 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Дания
Окончен
2 : 6
Швеция
0:1 Экхольм (Бьёрк, Рэймонд) – 09:45 0:2 Экман-Ларссон (Рэймонд, Штенберг) – 17:58 0:3 Рэймонд (Перссон, де ла Роуз) – 25:52 (pp) 0:4 Сильверберг (Грундстрём, Хег) – 28:09 1:4 Блихфельд (Бруггиссер, Олесен) – 31:38 (pp) 1:5 Бьёрк (Штенберг, Экман-Ларссон) – 33:45 (pp) 2:5 Огор (Блихфельд, Олесен) – 51:48 (pp) 2:6 Карлссон (Хольмстрём, Юханссон) – 55:05
Голами в составе сборной Швеции отметились Маттиас Экхольм, Оливер Экман-Ларссон, Лукас Рэймонд, Якоб Сильверберг, Вигго Бьёрк и Линус Карлссон. За Данию отличились Йоахим Блихфельд и Миккель Огор.
Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Италия и Словакия выступают в группе B с командами Норвегии, Швеции, Дании, Канады, Словении и Чехии.
Комментарии
- 17 мая 2026
-
20:17
-
19:54
-
19:49
-
19:30
-
19:03
-
18:50
-
18:47
-
18:41
-
18:28
-
18:20
-
18:15
-
18:11
-
18:06
-
17:44
-
17:36
-
17:05
-
16:55
-
16:42
-
16:20
-
15:58
-
15:44
-
15:34
-
15:16
-
15:08
-
14:48
-
14:30
-
14:12
-
13:56
-
13:32
-
13:06
-
12:44
-
12:18
-
11:54
-
11:30
-
11:16