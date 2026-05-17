Швеция забросила шесть шайб Дании и одержала первую победу на чемпионате мира — 2026

Сегодня, 17 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 6:2.

Голами в составе сборной Швеции отметились Маттиас Экхольм, Оливер Экман-Ларссон, Лукас Рэймонд, Якоб Сильверберг, Вигго Бьёрк и Линус Карлссон. За Данию отличились Йоахим Блихфельд и Миккель Огор.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Италия и Словакия выступают в группе B с командами Норвегии, Швеции, Дании, Канады, Словении и Чехии.