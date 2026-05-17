Дания — Швеция, результат матча 17 мая 2026 года, счет 2:6, ЧМ по хоккею 2026

Швеция забросила шесть шайб Дании и одержала первую победу на чемпионате мира — 2026
Сегодня, 17 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 6:2.

ЧМ-2026 . Группа B
17 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Дания
Окончен
2 : 6
Швеция
0:1 Экхольм (Бьёрк, Рэймонд) – 09:45     0:2 Экман-Ларссон (Рэймонд, Штенберг) – 17:58     0:3 Рэймонд (Перссон, де ла Роуз) – 25:52 (pp)     0:4 Сильверберг (Грундстрём, Хег) – 28:09     1:4 Блихфельд (Бруггиссер, Олесен) – 31:38 (pp)     1:5 Бьёрк (Штенберг, Экман-Ларссон) – 33:45 (pp)     2:5 Огор (Блихфельд, Олесен) – 51:48 (pp)     2:6 Карлссон (Хольмстрём, Юханссон) – 55:05    

Голами в составе сборной Швеции отметились Маттиас Экхольм, Оливер Экман-Ларссон, Лукас Рэймонд, Якоб Сильверберг, Вигго Бьёрк и Линус Карлссон. За Данию отличились Йоахим Блихфельд и Миккель Огор.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Италия и Словакия выступают в группе B с командами Норвегии, Швеции, Дании, Канады, Словении и Чехии.

