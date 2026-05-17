Сборная Австрии обыграла Венгрию в матче чемпионата мира по хоккею
Сегодня, 17 мая, прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Австрии. Победу в игре одержали австрийские хоккеисты со счётом 4:2.
ЧМ-2026 . Группа A
17 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Австрия
Окончен
4 : 2
Венгрия
1:0 Рорер (Шнайдер, Унтервегер) – 05:01 (pp) 1:1 Шофрон (Csollak, Шебёк) – 11:03 (pp) 2:1 Цвергер (Унтервегер, Шнайдер) – 46:21 (pp) 3:1 Никль (Хубер) – 47:05 3:2 Винце (Хари, Папп) – 53:21 (pp) 4:2 Никль – 59:57
За сборную Австрии забили Винценц Рорер, Тимо Никль (дубль) и Доминик Цвергер. В составе Венгрии отличились Иштван Шофрон и Петер Винце.
Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная Соединённых Штатов Америки.
