Австрия — Венгрия, результат матча 17 мая 2026 года, счет 4:2, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Австрии обыграла Венгрию в матче чемпионата мира по хоккею
Комментарии

Сегодня, 17 мая, прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Австрии. Победу в игре одержали австрийские хоккеисты со счётом 4:2.

ЧМ-2026 . Группа A
17 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Австрия
Окончен
4 : 2
Венгрия
1:0 Рорер (Шнайдер, Унтервегер) – 05:01 (pp)     1:1 Шофрон (Csollak, Шебёк) – 11:03 (pp)     2:1 Цвергер (Унтервегер, Шнайдер) – 46:21 (pp)     3:1 Никль (Хубер) – 47:05     3:2 Винце (Хари, Папп) – 53:21 (pp)     4:2 Никль – 59:57    

За сборную Австрии забили Винценц Рорер, Тимо Никль (дубль) и Доминик Цвергер. В составе Венгрии отличились Иштван Шофрон и Петер Винце.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная Соединённых Штатов Америки.

