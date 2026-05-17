Сборная Австрии обыграла Венгрию в матче чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 17 мая, прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Австрии. Победу в игре одержали австрийские хоккеисты со счётом 4:2.

За сборную Австрии забили Винценц Рорер, Тимо Никль (дубль) и Доминик Цвергер. В составе Венгрии отличились Иштван Шофрон и Петер Винце.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная Соединённых Штатов Америки.