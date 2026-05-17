Защитник «Локомотива» высказался о поражении от «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина
Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль высказался о поражении от «Ак Барса» (1:2, 2-2) в четвёртом матче финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

– Не сказал бы, что «Ак Барс» нас сегодня переработал, упорная борьба была. Игра до ошибки, мы её допустили.

– Ошибка – удаление?
– Да всё в совокупности, везде можно было сыграть лучше.

– Предыдущие игры были другими. Почему было так много единоборств?
– Сложно сказать, каждая игра отличается друг от друга. Никто не хотел проигрывать.

– Кажется, на таком льду делать комбинации сложно.
– Об этом никто не задумывался. На игру это не влияет. Лёд не мешал нам, — передаёт слова Мисюля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

