«Он и не пропадал». Защитник «Локомотива» – об игре вратаря Даниила Исаева

Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль оценил игру вратаря Даниила Исаева в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

– Как сказалась потеря Иванова?

– Гошан – лидер, важная часть команды. Но мы на то и команда, чтобы друг друга страховать. Выбора нет, надо продолжать работать.

– Настоящий Исаев возвращается?

– Он и не пропадал.

– Почему не реагируете, когда соперник провоцирует Исаева?

– Стараемся не реагировать. Это дело соперника. Исай у нас устойчивый, поэтому лишний раз не распыляемся на это.

– В чём феномен Паника?

– Он большой профессионал, взрослый. У него много опыта. Он знает, что и как делать. Показывает пример, как надо работать. У него важная роль в команде.

– Когда наконец-то подерётесь?

– Не думаю об этом, – передаёт слова Мисюля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.