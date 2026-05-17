Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он и не пропадал». Защитник «Локомотива» – об игре вратаря Даниила Исаева

«Он и не пропадал». Защитник «Локомотива» – об игре вратаря Даниила Исаева
Комментарии

Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль оценил игру вратаря Даниила Исаева в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

– Как сказалась потеря Иванова?
– Гошан – лидер, важная часть команды. Но мы на то и команда, чтобы друг друга страховать. Выбора нет, надо продолжать работать.

– Настоящий Исаев возвращается?
– Он и не пропадал.

– Почему не реагируете, когда соперник провоцирует Исаева?
– Стараемся не реагировать. Это дело соперника. Исай у нас устойчивый, поэтому лишний раз не распыляемся на это.

– В чём феномен Паника?
– Он большой профессионал, взрослый. У него много опыта. Он знает, что и как делать. Показывает пример, как надо работать. У него важная роль в команде.

– Когда наконец-то подерётесь?
– Не думаю об этом, – передаёт слова Мисюля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
Материалы по теме
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android