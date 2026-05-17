«Он и не пропадал». Защитник «Локомотива» – об игре вратаря Даниила Исаева

Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль оценил игру вратаря Даниила Исаева в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
– Как сказалась потеря Иванова?
– Гошан – лидер, важная часть команды. Но мы на то и команда, чтобы друг друга страховать. Выбора нет, надо продолжать работать.
– Настоящий Исаев возвращается?
– Он и не пропадал.
– Почему не реагируете, когда соперник провоцирует Исаева?
– Стараемся не реагировать. Это дело соперника. Исай у нас устойчивый, поэтому лишний раз не распыляемся на это.
– В чём феномен Паника?
– Он большой профессионал, взрослый. У него много опыта. Он знает, что и как делать. Показывает пример, как надо работать. У него важная роль в команде.
– Когда наконец-то подерётесь?
– Не думаю об этом, – передаёт слова Мисюля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.