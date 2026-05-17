Главная Хоккей Новости

Хмелевски — о раннем начале матча: даже приятно, позавтракал — и сразу на арену

Хмелевски — о раннем начале матча: даже приятно, позавтракал — и сразу на арену
Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски оценил раннее начало четвёртого матча финальной серии с «Локомотивом» (2:1, 2-2). Встреча началась в 14:30 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

«Тяжёлая победа, но мы её заслужили. Всегда тяжело отыгрываться против такой команды, когда они забивают первыми. Считаю, мы сделали огромный шаг, счёт в серии равный. Мой гол? Обычно в большинстве забивают по-другому. Неожиданно Нэйтан Тодд бросил, ко мне пришёл идеальный отскок, я бросил с лёта. В теннис я, конечно, не так хорошо играю, как в хоккей. Дай бог, чтобы такие голы всегда залетали.

Не хотел смотреть даже концовку, самое сложное — сидеть на скамейке и смотреть. Последние три минуты сыграли по-мужски, показали чемпионский характер. Так и должны действовать дальше. Раннее начало матча? Для меня это не проблема, даже приятно, не нужно долго ждать начала игры: позавтракал — и сразу на арену», — передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

