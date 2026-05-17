Хмелевски — о раннем начале матча: даже приятно, позавтракал — и сразу на арену

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски оценил раннее начало четвёртого матча финальной серии с «Локомотивом» (2:1, 2-2). Встреча началась в 14:30 мск.

«Тяжёлая победа, но мы её заслужили. Всегда тяжело отыгрываться против такой команды, когда они забивают первыми. Считаю, мы сделали огромный шаг, счёт в серии равный. Мой гол? Обычно в большинстве забивают по-другому. Неожиданно Нэйтан Тодд бросил, ко мне пришёл идеальный отскок, я бросил с лёта. В теннис я, конечно, не так хорошо играю, как в хоккей. Дай бог, чтобы такие голы всегда залетали.

Не хотел смотреть даже концовку, самое сложное — сидеть на скамейке и смотреть. Последние три минуты сыграли по-мужски, показали чемпионский характер. Так и должны действовать дальше. Раннее начало матча? Для меня это не проблема, даже приятно, не нужно долго ждать начала игры: позавтракал — и сразу на арену», — передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.