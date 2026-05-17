Хоккей Новости

Хмелевски — о Миллере: ему не нужны рекорды без чемпионского титула

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски оценил рекорд защитника казанского клуба Митчелла Миллера. Американский игрок обороны установил новый рекорд результативности защитников в одном розыгрыше Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

«Миллер — самый лучший защитник. Когда Миллер хочет перевернуть ход игры, он это делает. Мы надеемся, что он продолжит так играть. Нам нужны его лучшие качества в следующих играх. Думаю, что рекорды ему не нужны без чемпионского титула», — передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На счету Миллера 22 очка в текущем плей-офф — семь голов и 15 результативных передач.

Все новости

