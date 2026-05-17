Хмелевски — о Миллере: ему не нужны рекорды без чемпионского титула

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски оценил рекорд защитника казанского клуба Митчелла Миллера. Американский игрок обороны установил новый рекорд результативности защитников в одном розыгрыше Кубка Гагарина.

«Миллер — самый лучший защитник. Когда Миллер хочет перевернуть ход игры, он это делает. Мы надеемся, что он продолжит так играть. Нам нужны его лучшие качества в следующих играх. Думаю, что рекорды ему не нужны без чемпионского титула», — передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На счету Миллера 22 очка в текущем плей-офф — семь голов и 15 результативных передач.