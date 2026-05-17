Защитник «Ак Барса» Лямкин опроверг слухи о «громком» собрании с тренерами до игры

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал о подготовке к четвёртому матчу серии финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1, 2-2) и отметил, что тренеры команды проводили собрание после проигранной третьей встречи серии.

«Жёсткого собрания с тренерами не было. Нормальное собрание было, ничего такого. Что касается ротации состава, то мы внутри команды такое не обсуждаем. Это тренерские решения, они видят и знают, кто как готов. У нас есть ребята, которые готовятся», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Пятый матч финальной серии состоится 19 мая в Ярославле. Начало встречи — в 19:00 мск.