Форвард «Локомотива» Полунин объяснил поражение в четвёртом матче финала Кубка Гагарина

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин прокомментировал поражение в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:2, 2-2).

– Почему не смогли дожать?

– Удаления подвели. У Казани хорошее большинство, не стоит удаляться.

– Почему такие качели?

– Это финал, все хотят победить.

– Как находить силы, когда по 100 матчей за сезон три года подряд?

– Это удовольствие. Игра в финале – привилегия, мы наслаждаемся этим моментом.

– Потеря Иванова сломала ход игры?

– Думаю, мы его не потеряли. Особо не сломала, так же продолжили играть.

– Подписание нового контракта добавило эмоций?

– Сейчас не думаю о контракте, мысли только о финале, – передаёт слова Полунина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.