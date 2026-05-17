Форвард «Локомотива» Полунин объяснил поражение в четвёртом матче финала Кубка Гагарина

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин прокомментировал поражение в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:2, 2-2).
– Почему не смогли дожать?
– Удаления подвели. У Казани хорошее большинство, не стоит удаляться.
– Почему такие качели?
– Это финал, все хотят победить.
– Как находить силы, когда по 100 матчей за сезон три года подряд?
– Это удовольствие. Игра в финале – привилегия, мы наслаждаемся этим моментом.
– Потеря Иванова сломала ход игры?
– Думаю, мы его не потеряли. Особо не сломала, так же продолжили играть.
– Подписание нового контракта добавило эмоций?
– Сейчас не думаю о контракте, мысли только о финале, – передаёт слова Полунина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.