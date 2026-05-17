Форвард «Локомотива» Полунин объяснил поражение в четвёртом матче финала Кубка Гагарина

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин прокомментировал поражение в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:2, 2-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

– Почему не смогли дожать?
– Удаления подвели. У Казани хорошее большинство, не стоит удаляться.

– Почему такие качели?
– Это финал, все хотят победить.

– Как находить силы, когда по 100 матчей за сезон три года подряд?
– Это удовольствие. Игра в финале – привилегия, мы наслаждаемся этим моментом.

– Потеря Иванова сломала ход игры?
– Думаю, мы его не потеряли. Особо не сломала, так же продолжили играть.

– Подписание нового контракта добавило эмоций?
– Сейчас не думаю о контракте, мысли только о финале, – передаёт слова Полунина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
