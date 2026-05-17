Полунин: хочется приносить пользу «Локомотиву» голами, а не глупыми удалениями

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин прокомментировал ход финальной серии с «Ак Барсом» (2-2). Четвёртый матч серии в Казани, в котором «Ак Барс» выиграл со счётом 2:1, начался в 14:30 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

– Вам сложно играть так рано?
– Нет, если знаешь, как готовиться. В том году с Омском постоянно так играли. Непривычно, но все мы профессионалы.

– Почему к такому плотному хоккею пришли только в четвёртой игре?
– Никто не хочет уступать, борьба будет. Она всегда была. В первых играх тоже много боролись, просто удавалось гандикап сделать. По единоборствам игры не отличаются.

– Насколько для вас было принципиально отличиться после удаления в концовке предыдущего матча? Было желание исправиться?
– Команда за меня исправилась тогда. Хочется приносить пользу команде голами, а не глупыми удалениями, —передаёт слова Полунина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
