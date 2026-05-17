Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ЧМ по хоккею 2026 на 17 мая 2026

Результаты матчей ЧМ по хоккею 2026 на 17 мая 2026
Комментарии

Сегодня, 17 мая, состоялись шесть матчей в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Результаты матчей ЧМ по хоккею 2026 на 17 мая 2026:

Италия – Словакия — 1:4;
Великобритания – США — 1:5;
Дания – Швеция — 2:6;
Австрия – Венгрия — 4:2;
Норвегия – Словения — 4:0;
Германия – Латвия — 0:2.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Материалы по теме
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android