Результаты матчей ЧМ по хоккею 2026 на 17 мая 2026:

Сегодня, 17 мая, состоялись шесть матчей в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Италия – Словакия — 1:4;

Великобритания – США — 1:5;

Дания – Швеция — 2:6;

Австрия – Венгрия — 4:2;

Норвегия – Словения — 4:0;

Германия – Латвия — 0:2.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.