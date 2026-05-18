Назаров: старый пиренейский ослик Тардиф развалил ЧМ, а Кубок Гагарина смотрит весь мир

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что чемпионат мира по хоккею уступает по зрительскому интересу финалу Кубка Гагарина.

«Эта финальная серия КХЛ — лучшая за историю лиги. Вчера мы увидели очередной классный матч. Заправленные нашим лучшим в мире топливом «Локомотив» и «Ак Барс», словно огромные грузовики, мчат к титулу. Фаворита здесь нет: обе команды показывают сильнейшую игру. И, что самое главное, популяризируют российский хоккей и нашу лигу. Теперь мы уже точно увидим как минимум шесть матчей. Серия точно вернётся в Казань, а пока будем следить за следующей игрой в Ярославле.

Несмотря на обилие футбола, хоккей всё равно занял лидирующие позиции на федеральном спортивном телевидении. Конечно, билетов на финал не достать: ни в Ярославле, ни в Казани. Но наши «любимые» спекулянты, как обычно, делают своё дело.

В то же время параллельно идёт чемпионат мира по хоккею, но его никто не смотрит. Наш старый пиренейский ослик Тардиф (президент ИИХФ Люк Тардиф. — Прим. «Чемпионата») развалил весь мировой хоккей, чемпионат мира объективно никому не нужен. Все, весь мир, смотрят и следят только за финалом Кубка Гагарина. Пусть победит сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.