Давыдов: при сомнительной тренерской работе молодые игроки спасли СКА от большой неудачи

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов отметил ключевую роль молодых игроков СКА в сезоне-2025/2026.

«Посмотрите на СКА, в котором все последние годы консультантом был наш Владимир Владимирович Юрзинов, столько внимания уделялось молодёжи. В этом сезоне при сомнительной тренерской работе от большой неудачи СКА спасли именно молодые, которые были готовы и постучались в двери. Если бы не этот молодёжный глоток, Санкт-Петербург вообще мог не дотянуть до плей-офф.

В «Динамо» у наших тренеров все последние годы тоже главным резервом был молодёжный фронт работы. Тот же Лёша Кудашов при всём к нему уважении молодых не открывал — наоборот, они с самыми разными комментариями предпочитали улетать за океан. Меня это очень огорчало. Поэтому предстоящий лагерь считаю очень важным. На одних легионерах и старой гвардии не проедешь — нужна свежая кровь!» – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

