Защитник «Ак Барса» — о достижении Миллера: эти рекорды никому не интересны

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко заявил, что рекорд результативности защитника Митчелла Миллера не столь важен, как победа в Кубке Гагарина. Миллер установил рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше Кубке Гагарина, набрав 22 (7+15) очка. «Ак Барс» одержал победу в четвёртом матче финальной серии с «Локомотивом» со счётом 2:1.

– Какой ключевой момент игры вы могли бы отметить?

– Наверное, то, что смогли во втором периоде всё-таки сравнять счет. Пропустили, но продолжили давить, играть в свою игру и заслужили этот гол.

– Какие у вас впечатления от финальной серии?

– Это финал, тут каждая игра — новая история. То в одну сторону, то в другую. Нам надо делать то же самое — быть единым коллективом, чтобы все друг за друга играли.

– Митчелл Миллер побил рекорд Криса Ли. В чём его феномен?

– Думаю, что это неважно. Главное, как команда выигрывает. Неважно, кто забивает, поэтому эти все рекорды никому не интересны. Интересно только то, кто выиграет.

– Как вам в целом соперник?

– Это ровная команда. Большие, сильные ребята, хорошие габариты, они умеют их использовать. Там долго нарабатывали этот момент, поэтому стараются использовать свои козыри, – цитирует Марченко Metaratings.