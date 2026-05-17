Защитник «Ак Барса» — о достижении Миллера: эти рекорды никому не интересны

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко заявил, что рекорд результативности защитника Митчелла Миллера не столь важен, как победа в Кубке Гагарина. Миллер установил рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше Кубке Гагарина, набрав 22 (7+15) очка. «Ак Барс» одержал победу в четвёртом матче финальной серии с «Локомотивом» со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

– Какой ключевой момент игры вы могли бы отметить?
– Наверное, то, что смогли во втором периоде всё-таки сравнять счет. Пропустили, но продолжили давить, играть в свою игру и заслужили этот гол.

– Какие у вас впечатления от финальной серии?
– Это финал, тут каждая игра — новая история. То в одну сторону, то в другую. Нам надо делать то же самое — быть единым коллективом, чтобы все друг за друга играли.

Митчелл Миллер побил рекорд Криса Ли. В чём его феномен?
– Думаю, что это неважно. Главное, как команда выигрывает. Неважно, кто забивает, поэтому эти все рекорды никому не интересны. Интересно только то, кто выиграет.

– Как вам в целом соперник?
– Это ровная команда. Большие, сильные ребята, хорошие габариты, они умеют их использовать. Там долго нарабатывали этот момент, поэтому стараются использовать свои козыри, – цитирует Марченко Metaratings.

