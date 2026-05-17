Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» вылетел в Ярославль после завершения четвёртого матча серии с «Локомотивом»

«Ак Барс» вылетел в Ярославль после завершения четвёртого матча серии с «Локомотивом»
Комментарии

«Ак Барс» вылетел в Ярославль после завершения четвёртого матча серии с «Локомотивом» (2:1, 2-2). Пятый матч серии пройдёт на площадке железнодорожников 19 мая. Пресс-служба казанского клуба огласила состав команды, который отправился на выезд.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Александр Столпеченков.
Защитники: Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.
Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артём Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Алексей Пустозёров, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Нэйтан Тодд, Семён Терехов, Михаил Фисенко, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин.

Материалы по теме
Шедевр Хмелевски прибил «Локомотив»! В финале Кубка Гагарина снова ничья
Видео
Шедевр Хмелевски прибил «Локомотив»! В финале Кубка Гагарина снова ничья
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android