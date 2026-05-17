«Ак Барс» вылетел в Ярославль после завершения четвёртого матча серии с «Локомотивом» (2:1, 2-2). Пятый матч серии пройдёт на площадке железнодорожников 19 мая. Пресс-служба казанского клуба огласила состав команды, который отправился на выезд.

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Александр Столпеченков.

Защитники: Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.

Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артём Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Алексей Пустозёров, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Нэйтан Тодд, Семён Терехов, Михаил Фисенко, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин.