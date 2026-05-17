Хет-трик Берглунда принёс Норвегии крупную победу над Словенией на чемпионата мира — 2026

Сегодня, 17 мая, прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Норвегии. Победу в игре одержала норвежская сборная со счётом 4:0.

Главным героем матча стал нападающий сборной Норвегии Якоб Берглунд, ставший автором хет-трика. Ещё один гол за норвежскую сборную забил Сандер Диллинг Хуррёд.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная Соединённых Штатов Америки.