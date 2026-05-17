Латвия всухую обыграла сборную Германии на чемпионате мира по хоккею 2026 года

Сегодня, 17 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Латвии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали латвийские хоккеисты со счётом 2:0.

На 19-й минуте счёт открыл хоккеист сборной Латвии Мартиньш Дзиеркалс, которому ассистировал Оскар Батня. На 25-й минуте латвийская сборная удвоила преимущество в счёте — гол забил Рудольф Балцерс с передачи Дениса Смирнова. Вратарь сборной Латвии Кристерс Гудлевскис записал на свой счёт «сухой» матч.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибурге, с 15 по 31 мая. Швейцария и Латвия выступают в группе А с командами Австрии, Великобритании, Германии, США, Венгрии и Финляндии.