Германия — Латвия, результат матча 17 мая 2026 года, счет 0:2, ЧМ по хоккею 2026

Латвия всухую обыграла сборную Германии на чемпионате мира по хоккею 2026 года
Сегодня, 17 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Латвии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали латвийские хоккеисты со счётом 2:0.

ЧМ-2026 . Группа A
17 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Германия
Окончен
0 : 2
Латвия
0:1 Дзиеркалс (Батня) – 18:19     0:2 Балцерс (Смирнов) – 24:56 (pp)    

На 19-й минуте счёт открыл хоккеист сборной Латвии Мартиньш Дзиеркалс, которому ассистировал Оскар Батня. На 25-й минуте латвийская сборная удвоила преимущество в счёте — гол забил Рудольф Балцерс с передачи Дениса Смирнова. Вратарь сборной Латвии Кристерс Гудлевскис записал на свой счёт «сухой» матч.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибурге, с 15 по 31 мая. Швейцария и Латвия выступают в группе А с командами Австрии, Великобритании, Германии, США, Венгрии и Финляндии.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
