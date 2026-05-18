Генменеджер сборной Канады: Кросби настоял на том, чтобы Селебрини остался капитаном

Генеральный менеджер сборной Канады Брэд Треливинг рассказал о ситуации с капитанством в команде, выступающей на ЧМ-2026 в Швейцарии. Капитаном был назначен 19-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини. Он сохранил нашивку и после включения в состав форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, ранее бывшего капитаном канадцев на многих турнирах с 2010 года.

«Мы назначили Мака капитаном ещё до того, как Сид согласился участвовать в турнире. Когда Сид приехал, он сам настоял на том, чтобы Мак остался капитаном. В то же время Мак был готов отдать нашивку.

В этом весь Сид. Можно видеть, каким уважением он пользуется среди игроков. Он быстро превратил проблему в пустяк. Особенный парень. Это легко понять, когда познакомишься с ним лично и понаблюдаешь за ним в компании», – цитирует Треливинга пресс-служба сборной Канады.

