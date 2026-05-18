Расписание финала плей-офф МХЛ на 18 мая 2026 года

Сегодня, 18 мая, пройдёт третий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Текущий счёт в серии 1-1.

Расписание матча плей-офф МХЛ на 18 мая 2026 года (время московское):

19:00. МХК «Спартак» – «Локо».

Следующие матчи серии состоятся 20, 22, 24*, 26* мая.

* — при необходимости.

Финальная серия пройдёт до четырёх побед. Отметим, что для красно-белых это второй финал МХЛ подряд. Именно они являются действующими обладателями Кубка Харламова. МХК «Локо» в последний раз доходил до финала в сезоне-2023/2024, однако уступил трофей «СКА-1946».