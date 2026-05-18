«Такой молодой, а уже с памятью проблемы». Игрок «Ак Барса» — о словах Сурина про Сафонова

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Егора Сурина о том, что он не знает, кто такой Илья Сафонов, выступающий за казанскую команду. Форвард ярославского клуба высказался после четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом», в котором казанцы одержали победу со счётом 2:1.

«Такой молодой, а уже с памятью какие-то проблемы. Или это Ларионов?» — написал Карпухин в комментариях под постом в соцсети с речью Сурина.

Во время выступления Карпухина за СКА главный тренер Игорь Ларионов убрал из состава Илью и заявил: «Не знаю такого игрока, у меня его нет в команде».