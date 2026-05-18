Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такой молодой, а уже с памятью проблемы». Игрок «Ак Барса» — о словах Сурина про Сафонова

«Такой молодой, а уже с памятью проблемы». Игрок «Ак Барса» — о словах Сурина про Сафонова
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Егора Сурина о том, что он не знает, кто такой Илья Сафонов, выступающий за казанскую команду. Форвард ярославского клуба высказался после четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом», в котором казанцы одержали победу со счётом 2:1.

«Такой молодой, а уже с памятью какие-то проблемы. Или это Ларионов?» — написал Карпухин в комментариях под постом в соцсети с речью Сурина.

Во время выступления Карпухина за СКА главный тренер Игорь Ларионов убрал из состава Илью и заявил: «Не знаю такого игрока, у меня его нет в команде».

Материалы по теме
Ларионов — о Карпухине: у нас такого игрока нет, не было в составе с первого дня
Егор Сурин: Илья Сафонов? Кто это такой вообще? Не слышал про него
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android