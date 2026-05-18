Трёхкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова внесли в базу «Миротворец»*

Трёхкратного чемпиона мира по хоккею и пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса. На данный момент Зарипов является депутатом Государственного Совета Республики Татарстан.

Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции. По той же причине в список попали трёхкратный чемпион России по хоккею Алексей Чупин и нападающий «Трактора» Александр Кадейкин.

Зарипову 45 лет, он завершил карьеру в 2023 году. Спортсмен также является чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов.

Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.