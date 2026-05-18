Форвард «Ак Барса» рассказал, за счёт чего удалось победить в четвёртом матче финала КХЛ
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о победе в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1, 2-2) и отметил системность в игре казанской команды, которая помогла ей победить.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5) 1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5) 2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)
– За счёт чего удалось победить?
– Стали играть более системно, это стало определяющим фактором.
– Почему домашние команды в этой серии хуже проводят стартовые отрезки?
– Играем с хорошей командой, «Ак Барс» умеет хорошо начинать. Идёт битва систем – кто больше на себя поймает, выиграет больше единоборств, тот и будет контролировать ход игры, – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
