Форвард «Ак Барса» рассказал, за счёт чего удалось победить в четвёртом матче финала КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о победе в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1, 2-2) и отметил системность в игре казанской команды, которая помогла ей победить.

– За счёт чего удалось победить?

– Стали играть более системно, это стало определяющим фактором.

– Почему домашние команды в этой серии хуже проводят стартовые отрезки?

– Играем с хорошей командой, «Ак Барс» умеет хорошо начинать. Идёт битва систем – кто больше на себя поймает, выиграет больше единоборств, тот и будет контролировать ход игры, – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.