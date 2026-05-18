«Так на льду же холодно». Дыняк о состоянии площадки во время четвёртого матча финала КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о состоянии льда во время четвёртого матча финальной серии с «Локомотивом» (2:1, 2-2).

– Насколько непривычно начинать так рано? Погода на улице на льду не отразилась?

– Так на льду же холодно. Хотя нам жарко (смеётся). Никаких проблем не было, у нас хорошие работники на арене. Они знают, как подготовить лёд.

– Заметили, что вам стало труднее пробить Исаева по сравнению с матчами в Ярославле?

– Он хороший вратарь. Мы должны искать ключики к воротам соперника.

– После прошлого матча сказали, что поднасрали команде. Как сейчас оцените свою игру?

– (Смеётся.) Раз сегодня не сделал грубых ошибок… Не ошибается тот, кто ничего не делает. Не пытаюсь себя обелить. Есть много моментов, где надо играть на команду и делать вещи, которые приносят пользу, – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.