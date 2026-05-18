«Так на льду же холодно». Дыняк о состоянии площадки во время четвёртого матча финала КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о состоянии льда во время четвёртого матча финальной серии с «Локомотивом» (2:1, 2-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Волков) – 26:39 (5x5)     1:1 Галимов (Барабанов) – 34:31 (5x5)     2:1 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 50:55 (5x4)    

– Насколько непривычно начинать так рано? Погода на улице на льду не отразилась?
– Так на льду же холодно. Хотя нам жарко (смеётся). Никаких проблем не было, у нас хорошие работники на арене. Они знают, как подготовить лёд.

– Заметили, что вам стало труднее пробить Исаева по сравнению с матчами в Ярославле?
– Он хороший вратарь. Мы должны искать ключики к воротам соперника.

– После прошлого матча сказали, что поднасрали команде. Как сейчас оцените свою игру?
(Смеётся.) Раз сегодня не сделал грубых ошибок… Не ошибается тот, кто ничего не делает. Не пытаюсь себя обелить. Есть много моментов, где надо играть на команду и делать вещи, которые приносят пользу, – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

