«Каролина» получила самый длинный перерыв в современной истории плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» получила самый длинный перерыв в современной истории плей-офф НХЛ. Между матчами второго и третьего раунда текущего Кубка Стэнли у «ураганов» будет 12 дней паузы.

«Каролина» всухую обыграла «Филадельфию Флайерз» во втором раунде плей-офф. Четвёртый матч серии прошёл 10 мая, «Харрикейнз» всё ещё ждут соперника по финалу Восточной конференции. Седьмой матч серии между «Баффало Сэйбрз» и «Монреаль Канадиенс» пройдёт в ночь на 19 мая. Первый же матч серии финала Восточной конференции запланирован на 22 мая.

Отметим, что в текущем плей-офф «Каролина» ещё не проигрывала, завершив обе серии со счётом 4-0.