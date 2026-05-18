«Это очень важная победа для нас». Форвард сборной Латвии — о 2:0 с Германией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Латвии Мартиньш Дзиеркалс высказался о победе над сборной Германии (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года.

ЧМ-2026 . Группа A
17 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Германия
Окончен
0 : 2
Латвия
0:1 Дзиеркалс (Батня) – 18:19     0:2 Балцерс (Смирнов) – 24:56 (pp)    

«Это очень важная победа для нас. Когда мы забили второй гол, Германия очень сильно давила, поэтому нам было немного сложнее в обороне. Но наши ребята — настоящие бойцы. Мы стараемся сделать всё возможное. Мы усердно работаем, блокируя броски, чтобы облегчить задачу нашему вратарю», — цитирует Дзиеркалса пресс-служба ИИХФ.

Латвия одержала одну победу в двух матчах и на данный момент занимает пятое место в таблице группы А. Следующим соперником латвийской сборной станет Австрия.

