Плющев — о финале Кубка Гагарина: сценарий пишет кто-то со стороны — чтобы затянуть серию

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-2 после четырёх матчей).

«Мне совершенно непонятен её сценарий. Во втором матче Казань, можно сказать, разгромила соперника на чужой площадке – и на этой волне уверенности была обязана начинать домашний старт. На деле всё вышло наоборот – в первой игре в Казани хозяев просто не узнал. Никакой уверенности в своих силах, никакого куража – провальный матч. В повторной игре – всё наоборот, уже «Локомотив» не сыграл в свою силу и не забрал своё. Такие перепады – не признак класса обеих команд и лиги в целом.

Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны – чтобы максимально затянуть серию. Это мы увидели ещё в серии Ярославля и Омска, когда одну из команд начали подтягивать за уши. А ещё дело в самой Казани. У «Ак Барса» много козырей, команда мощная, силовая, может играть по-спортивному нагло, диктовать свои условия. Однако со стороны тренерского штаба не всегда видна поддержка командного куража, наоборот, команду искусственно ограничивают, загоняют в рамки осторожного, скучноватого хоккея. Мне такая политика не совсем понятна. Так можно не реализовать свой потенциал – и проиграть самому себе», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.