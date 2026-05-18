Баландин: в полуфинале «Металлург» просто не играл. Самое страшное — безразличие Разина

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о поражении «Металлурга» от «Ак Барса» (1-4) в полуфинале Кубка Гагарина.

«В сезоне «Металлург» показывал великолепный хоккей, но в полуфинале непонятно, что произошло, – команда просто не играла. Самое страшное – безразличие Разина. Казалось, он был не в игре, а где-то в другом месте. Ему не удалось в этом сезоне подвести команду к завоеванию Кубка Гагарина. И у игроков не было заинтересованности: кто-то в НХЛ собрался, кто-то уже билеты в отпуск заказал. «Металлург» в плей-офф не показал тот результат, который должен был показать», – цитирует Баландина «РБ Спорт».