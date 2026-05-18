КХЛ объявила трёх номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2025/2026

Континентальная хоккейная лига объявила трёх номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2025/2026.

В список финалистов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).

Отметим, что из этой тройки только Разин уже получал такую награду (сезон-2023/2024). Победителями этой награды становились Зинэтула Билялетдинов (дважды), Олег Знарок (четырежды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин (дважды), Боб Хартли, Сергей Фёдоров (дважды), Андрей Разин.

Награждение состоится на церемонии закрытия сезона КХЛ, которое пройдёт 28 мая.

